A Polícia Civil remeteu à Justiça inquérito que indiciou um professor de 43 anos por crime de estupro de vulnerável. Ele é suspeito de diversos casos de abusos sexuais contra crianças em duas escolas municipais de Sapiranga, no Vale do Sinos.

Segundo o delegado Rogério Baggio Berbicz, as alunas relataram que o homem as colocava no colo para explicar um determinado conteúdo. Enquanto falava, passava a mão pelo corpo das crianças.