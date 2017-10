Moradores do bairro Cascata, zona sul de Porto Alegre, acionaram a Brigada Militar nesta segunda-feira (23) para denunciar que bandidos estavam ordenando toque de recolher e assustando a vizinhança com armamento pesado. O 1º Batalhão de Polícia Militar iniciou a ação no local por volta das 21h e permaneceu no bairro até cerca de 4h30min. A ação mais intensa aconteceu na rua Claudionor de Morais.