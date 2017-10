Um jovem foi retirado de casa e morto a tiros na manhã deste domingo (15) na vila No Limite, no bairro Teresópolis, zona sul de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Bruno Richarles Antunes, de 25 anos.

Conforme a Brigada Militar, a companheira do jovem contou que quatro homens chegaram à casa do casal em um veículo preto e se identificaram como policiais. Em seguida, eles retiraram o jovem de casa e o levaram até um beco perto do local, onde foi morto a tiros.