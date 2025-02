Brasil registra mais de 4,5 mil mortes por câncer de pênis em uma década

O câncer de pênis , mesmo sendo considerado raro, ainda traz preocupações para a saúde pública no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o país ultrapassou 4,5 mil mortes pela doença entre 2014 e 2024 .

No período, foram registrados cerca de 2,2 mil casos e 500 óbitos por ano. A enfermidade está entre os 2% dos tumores que mais mata homens no Brasil.

Sendo um tipo raro de câncer, ele ocorre com maior incidência em homens mais de 50 anos, embora também atinja os mais jovens. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar a evolução da enfermidade e posterior amputação total do pênis.

Mutirão

Para auxiliar no combate à doença, a SBU vai promover, a partir de 14 de fevereiro, a 5ª edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Pênis . A iniciativa inclui um mutirão nacional de postectomias — cirurgia que retira o excesso de pele que recobre a cabeça do pênis — em diversos estados.

O câncer de pênis está frequentemente associado à fimose . A condição faz com que a pele do prepúcio impeça a exposição da glande, dificultando a higiene.

A ideia do mutirão nacional de postectomias é justamente reduzir esse risco, além de possibilitar o diagnóstico precoce de lesões suspeitas. A primeira edição do mutirão, em 2022, realizou 187 cirurgias, especialmente no Norte e Nordeste, locais onde há maior incidência.