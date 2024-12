Zero Hora Talks debate os desafios e caminhos para a saúde do RS até 2035; assista ao vivo

Para discutir o futuro da saúde no Rio Grande do Sul e os principais desafios e caminhos até 2035, o Zero Hora Talks recebe quatro especialistas na área.

O evento ocorre a partir das 14h desta terça-feira (3), promovido pelo jornal em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

Participarão do debate o presidente do Cremers, Eduardo Trindade; o diretor-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Brasil Silva Neto; o superintendente e diretor técnico do Hcor, em São Paulo, Gabriel Dalla Costa; e o diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Julio Flávio Dornelles de Matos.

A partir da esquerda: Gabriel Dalla Costa, Brasil Silva Neto, Eduardo Trindade e Julio Flávio Dornelles de Matos. Hcor/Hospital de Clínicas de POA/André Ávila/Natalia Pegorer / Agência RBS/Divulgação

O Zero Hora Talks ocorre com mediação de Rosane de Oliveira, comunicadora do Grupo RBS.