Por mais que o transplante de córnea seja uma cirurgia segura e difundida, o procedimento ainda carece de doadores. A constatação é do médico oftalmologista Juliano Pretto, cooperado da Unimed Porto Alegre. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 1.084 pessoas aguardavam por uma doação de córnea no Rio Grande do Sul, em agosto.