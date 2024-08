UFRGS recruta jovens para estudo sobre tratamento de TDAH que utiliza game de realidade virtual e dispensa medicamentos

Para analisar o uso de jogos de realidade virtual que exigem esforços físicos em um novo tratamento contra Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) recruta jovens com diagnóstico do distúrbio para a fase de estudo clínico. Os interessados devem ter entre 12 e 17 anos, e não realizar nenhum tratamento à base de farmacológicos – que utilizam remédios.