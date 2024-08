Estado de alerta Notícia

Nova variante da mpox pode chegar ao Brasil e provocar aumento de casos, avaliam especialistas

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência sanitária global por conta da elevação no número de infecções fora da República Democrática do Congo. O Rio Grande do Sul teve cinco notificações da doença em 2024, mas nenhuma relacionada à linhagem responsável por essa maior disseminação

15/08/2024 - 15h56min