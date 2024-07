Caso suspeito Notícia

Ministério da Saúde investigará morte de turista por suposta picada de aranha-marrom na Bahia

Diretriz da pasta determina que todos os óbitos com envolvimento de animais peçonhentos sejam apurados. Local da picada estava com coloração escura e com princípio de necrose

17/07/2024 - 11h05min Atualizada em 17/07/2024 - 11h19min