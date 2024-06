Pequenas quantidades de maconha têm efeito na saúde, no trabalho e nas relações pessoais, afirma especialista

Em debate nesta quarta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que pessoas flagradas com até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas de cannabis serão consideradas usuárias, e não traficantes. Para o coordenador do curso de Medicina da Universidade Feevale, Pedro Lombardi Beria, é importante ressaltar que as discussões sobre a descriminalização do porte da droga não estão associadas ao impacto da substância na saúde, uma vez que não há quantidade recomendada.