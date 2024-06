Começou nesta segunda-feira (3) a vistoria técnica no Hospital de Pronto Socorro de Canoas. Uma equipe da prefeitura, do Hospital Moinhos de Vento, do Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS), que administra o local, e parte do corpo clínico do HPS participam da visita. Além da parte estrutural, equipamentos também irão passar por uma avalição prévia. De acordo com a prefeitura, a previsão é de que a vistoria dure até quarta-feira (5).