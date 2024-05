Com dois hospitais de campanha já instalados, Porto Alegre pode ganhar um terceiro na tentativa de minimizar os impactos causados pela cheia do Guaíba no sistema de saúde. Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter revelou em entrevista à Rádio Gaúcha, que, ao longo da próxima semana a nova estrutura temporária deve ser montada junto ao Postão da Cruzeiro, na zona sul.