A chuva e as enchentes em diversas cidades gaúchas criaram um cenário atípico no Rio Grande do Sul. Com isso, pessoas portadoras de doenças que precisam de tratamento contínuo, como câncer, por exemplo, enfrentam dificuldades para manter a rotina em dia. Para os especialistas, é essencial que esses pacientes conversem com seus médicos de confiança para receber orientações específicas.