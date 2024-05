O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária da vacinação contra gripe para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. A medida foi anunciada pela ministra Nísia Trindade em sua página no "X", antigo "Twitter". De acordo com a ministra, a estratégia de ampliar a faixa etária da vacinação foi colocada em prática para tentar frear o avanço da gripe.