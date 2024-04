Com intuito de erradicar o tabagismo, o Reino Unido aprovou, nesta terça-feira (6), um projeto de lei que proíbe para sempre que jovens que hoje têm 15 anos comprem cigarros. Ou seja, se for aceito nas próximas etapas parlamentares, pessoas nascidas após o dia 1º de janeiro de 2009 não poderão adquirir cigarros jamais, independente da idade que tenham no futuro, tornando-se a primeira geração do país sem consumo de nicotina.