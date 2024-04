O Hospital Tramandaí anunciou a suspensão dos atendimentos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta. A interrupção foi informada através de uma circular interna do hospital e confirmada pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) nesta quinta-feira (18). Entre os motivos, estão a escassez de insumos e a incerteza na prestação de serviços, após a rescisão do contrato com o governo do Estado.