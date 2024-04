O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta sexta-feira (12), que vai rescindir o contrato com a atual gestora do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV). Conforme o governo, a decisão visa a reabertura do centro obstétrico e a normalidade dos pagamentos aos fornecedores e aos trabalhadores do hospital.