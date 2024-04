Histórias de mulheres que engravidaram após fazer tratamento com remédios voltados ao combate da diabetes, como Ozempic e Mounjaro, estão se tornando cada vez mais comuns nas redes sociais. A ligação entre o uso dos medicamentos e um possível aumento da fertilidade ainda não foi comprovada cientificamente, e precisa ser estudada mais a fundo, conforme reportagem do Giz Brasil, do portal Uol.