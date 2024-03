Um estudo conduzido no Instituto Butantan, feito com camundongos, apontou que uma das toxinas que compõem o veneno da cascavel (Crotalus durissus terrificus), a crotoxina, apresentou efeito modulador sobre o sistema imune na presença do câncer. A ação da toxina sobre as células de defesa do organismo, chamadas de macrófagos, indica um caminho possível para futuras imunoterapias.