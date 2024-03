Nesta segunda-feira (11), o Hospital Conceição, em Porto Alegre, estava com 133% de lotação. Segundo o diretor de Atenção à Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Luis Antônio Benvegnú, a superlotação tem sido comum nas instituições de saúde administradas pelo Grupo. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o especialista explicou que fenômeno é normal do mês de março.