Após a publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (13) do decreto de situação de emergência em saúde pública por conta da dengue, o Rio Grande do Sul avalia a criação de um plano de ação para o combate à doença. No mesmo dia, o RS confirmou mais uma morte pela enfermidade, elevando para 21 o total de vítimas em 2024. A mais recente é uma indígena de 39 anos, gestante, de Tenente Portela, no noroeste gaúcho.