O Hospital São Lucas (HSL) da PUCRS, de Porto Alegre, ainda trabalha para recuperar todas as estruturas atingidas pela tempestade de 16 de janeiro. A expectativa da instituição é iniciar a restauração do terceiro andar da área dos ambulatórios no final de abril. No entanto, mesmo com a redução do espaço, o hospital confirma que os atendimentos estão normalizados.