O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) entrou com uma ação civil pública na 5ª Vara Federal de Porto Alegre nesta quarta-feira (20) em que pede a anulação de um concurso público da prefeitura Capital para médicos, por meio da Secretaria municipal de Administração e Patrimônio (Smap), devido aos salários ofertados no edital.