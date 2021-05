Doses contra a covid-19 Imunização em grávidas: “Não há pesquisa que comprove a segurança de qualquer vacina”, diz coordenador da pesquisa com AstraZeneca no RS Sprinz aponta que a decisão de vacinar gestantes e puérperas foi do Ministério da Saúde, mas pondera que a pasta agiu com a intenção de proteger