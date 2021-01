Após anúncio do Butantan "Essa de 50% é uma boa vacina ou não?", questiona Bolsonaro Para especialistas, resultado da CoronaVac é positivo: a vacina pode reduzir pela metade as buscas de pacientes com quadro leve de coronavírus por postos de saúde e diminuir em 100% as chances de quadro moderado ou grave da doença