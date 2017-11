O uso contínuo de medicamentos inibidores da bomba de prótons (IBPs), classe a qual pertencem Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Esomeprazol e Dexlansoprazol, podem estar relacionados a mais do que o dobro do risco de desenvolver câncer de estômago. Essa foi a conclusão de um levantamento feito por pesquisadores da University College London (UCL) e da Universidade de Hong Kong, publicado no periódico Gut .

Para chegar aos resultados, os pesquisadores selecionaram pacientes tratados com antibióticos, fator que eliminou a influência da bactéria Helicobacter pylori, relacionada ao maior risco de desenvolver este tipo de câncer. Foram mais de 63 mil adultos escolhidos e divididos em dois grupos: um recebeu tratamento à base de IBPs e outro com histamina-2, que tem efeito parecido com o do Omeprazol. Os grupos foram observados por cerca de 7,5 anos.