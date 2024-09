A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 300 milhões de pessoas vivenciam transtornos mentais no planeta – e, evidentemente, esse número superlativo acaba se refletindo nas empresas. Conforme o estudo “Guidelines on Mental Health at Work”, cerca de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos em função de doenças como depressão, ansiedade e estresse ocupacional todos os anos.