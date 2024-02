De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul tem 5,7 mil infecções por dengue notificadas neste início de 2024. No mesmo período do ano passado, foram menos de 600 casos no Estado. Com o aumento das infecções, cresce também a procura por cuidados preventivos, como uso de repelente e também exames para caso aparecerem sintomas.