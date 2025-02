Com superlotação de 360%, emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS só recebe pacientes críticos

Enfrentando superlotação nos últimos dias, a emergência SUS do Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, opera com restrição e recebe apenas casos de risco de morte. Por volta das 8h15min desta terça-feira (18), a instituição confirmou que estava atendendo com 360% da capacidade, extrapolando todos os limites de ocupação nos 10 leitos disponíveis.