Justiça entende que indiciados por incêndio na Pousada Garoa assumiram risco de causar mortes

Incêndio atingiu unidade da pousada em abril de 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) aceitou nesta quinta-feira (30) o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para transferir o caso do incêndio da Pousada Garoa da Vara Criminal para a Vara do Júri. A mudança se deve ao entendimento de que há elementos de dolo eventual nas 11 mortes provocadas pelo fogo, em abril de 2024.

Para o promotor de Justiça responsável pelo caso, Luís Alberto Bortolacci Geyer, estão presentes indícios de que os envolvidos na ocorrência assumiram o risco de causar a morte, mesmo sem ter essa intenção diretamente, conforme o MPRS.

Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil indiciou três pessoas por incêndio culposo, ou seja, sem intenção de matar, com o agravante morte. Com isso, o caso seria tratado pela vara criminal e julgado diretamente por um juiz.

Para o MPRS, o responsável pela pousada, André Kologeski da Silva, o presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Atelier Roratto, e a fiscal do contrato da pousada junto à prefeitura, Patrícia Mônaco Schüler, assumiram conscientemente o risco de uma tragédia, já que estavam cientes das condições inseguras do local.

Agora, caso haja denúncia e ela seja aceita pela Justiça, eles poderão ser julgados por um Tribunal do Júri. O conselho é formado por um juiz de direito e por jurados sorteados entre cidadãos comuns.

O processo foi transferido para o 2º Juizado da 3ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre. Entre os argumentos utilizados pelo MPRS no pedido acatado pela juíza Eda Salete Zanatta de Miranda, estão a falta de um plano de prevenção contra incêndios, problemas de evacuação, a ausência de funcionários treinados para emergências e uma estrutura inadequada, como saídas bloqueadas e materiais inflamáveis perto dos quartos.

Leia Mais Conversas Cruzadas: vereadores discutem criação de CPI da Pousada Garoa

Conforme a promotoria, o novo entendimento foi possível após a análise de novas diligências, solicitadas no dia 17 de janeiro.

No entendimento do MPRS, as mortes foram causadas por negligência, e a FASC foi a responsável direta por inserir as pessoas que já se encontravam em situação de vulnerabilidade social nas acomodações inadequadas da pousada.

Ainda segundo o promotor, a falta de fiscalização recente no local permitiu que a pousada continuasse sendo um ambiente de “insegurança extrema, onde uma tragédia era mais do que previsível”.

Contraponto