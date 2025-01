De Porto Alegre para o mundo: o gaúcho que bateu a marca de 155 países visitados; assista

Beto Conte, empresário de Porto Alegre à frente da agência de viagens Trip & Travel, uma das mais tradicionais da Capital, alcançou a marca de 155 países visitados em seis continentes. São três décadas dedicadas a explorar o mundo, período no qual o "globe trotter" não só viajou sozinho como também guiou milhares de gaúchos em viagens de imersão.



A paixão de Beto começou com um intercâmbio nos Estados Unidos, que despertou um interesse profundo por diferentes culturas. Após essa experiência inicial, ele se aventurou pela Ásia, onde passou um ano viajando de mochilão. Depois disso, decidiu largar a carreira de engenheiro e arquiteto para fundar a Trip & Travel em 1988.



Desde então, a agência se destacou pela organização do projeto "Grand Tour", uma série de viagens culturais em grupo que começou em 1994 com um roteiro pela França. O Grand Tour cresceu e atingiu 110 países, proporcionando aos participantes experiências enriquecedoras em história, cultura e geopolítica. Beto enfatiza a importância de viajar com propósito, buscando sempre aprender e estabelecer conexões genuínas com as culturas locais.



Além de suas viagens internacionais, Beto também valoriza o turismo local, incentivando as pessoas a descobrir as riquezas culturais e naturais de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Ele acredita que até mesmo destinos próximos podem oferecer experiências transformadoras.