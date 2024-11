A investigação sobre o acidente que vitimou o músico Vinicius de Andrade Cordeiro, 43 anos, nesta sexta-feira (1º), quando atravessava numa patinete elétrica a Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, obteve imagem que exibe a dinâmica do fato (veja abaixo). Cordeiro cruzava a via, junto a uma faixa de segurança, quando percebeu a aproximação de uma motocicleta.