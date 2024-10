Do Afeganistão ao Sudão do Sul: 40 missões humanitárias de uma porto-alegrense

O novo episódio do Perimetral Podcast destaca o trabalho da jornalista porto-alegrense Fernanda Baumart, que já esteve em 40 missões humanitárias em zonas de conflito ao redor do mundo, incluindo países como Sudão do Sul, Afeganistão e Venezuela. Fernanda, que atua com organizações de renome como a ONU e a Cruz Vermelha, compartilha suas experiências no front de crises humanitárias e discute as lições aprendidas que podem ser aplicadas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, especialmente no contexto da crise climática e dos desafios enfrentados pelos gaúchos.