As reformas das Estações de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) estão sendo iniciadas em Porto Alegre. O trabalho faz parte do projeto de reconstrução do sistema de proteção contra cheias. As casas de bombas 17 e 18, localizadas na Avenida Mauá, centro da Capital, tiveram as obras iniciadas na quinta-feira (5). No entanto, processos contratuais impedem que haja uma data de conclusão.