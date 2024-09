Com a retomada das viagens de trem entre Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e a estação Farrapos, em Porto Alegre, em dias úteis, iniciada na segunda-feira (23), a Trensurb registrou aumento de 15 mil passageiros em relação ao movimento da semana passada, antes do avanço da operação até a Capital. O levantamento foi divulgado nesta terça (24) pela empresa metroviária.