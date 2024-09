Um ônibus da empresa Soul pegou fogo na Avenida Osvaldo Aranha, próximo à Rua Sarmento Leite, na área central de Porto Alegre, no começo da manhã desta segunda-feira (2). O motorista identificou o fogo quando parou o veículo em uma sinaleira. A fumaça saía do motor. Ele alertou os passageiros, havia aproximadamente 20 pessoas, que desceram rapidamente do coletivo.