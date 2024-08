A aparição de uma capivara tomando sol às margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, chamou a atenção de quem passou pelo local nesta terça-feira (13). O animal foi visto durante a tarde, na Avenida Ipiranga, no trecho compreendido entre as avenidas Borges de Medeiros e Edvaldo Pereira Paiva.