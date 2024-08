Mobilidade Notícia

Trecho de cinco quilômetros da ciclovia da Ipiranga, em Porto Alegre, deve ser liberado até o fim de agosto

Serviço emergencial da Sulgás iniciado nesta segunda-feira vai paralisar construção de rampas necessárias para retomada da faixa de ciclistas. Atualmente a estrutura sofre com bloqueios após vários desmoronamentos do talude do Arroio Dilúvio

12/08/2024 - 18h00min