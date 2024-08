Bairro Belém Novo Notícia

Reparo em adutora deixa 13 bairros da zona sul de Porto Alegre sem água nesta quarta-feira

Serviço na estrutura Restinga-Ponta do Arado provocará suspensão temporária do abastecimento a partir do turno da manhã. Previsão de nornalização é para a noite

13/08/2024 - 16h58min