Uma corrida de rua vai provocar alterações no trânsito do bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, na noite deste sábado (10). Cerca de 800 pessoas são esperadas no Praia de Belas Night Run. A concentração será no estacionamento do shopping, na Rua Marcílio Dias, a partir das 18h. A largada está prevista para as 20h.