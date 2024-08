Transporte urbano Notícia

Carris colocou 56 ônibus novos em circulação desde a concessão, no começo de 2024

Veículos foram divididos entre as linhas 343, 353, T6, T9 e as chamadas Circulares. Empresa projeta entregar mais 26 coletivos zero-quilômetro até o fim do ano

12/08/2024 - 20h26min