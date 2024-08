Esperando um destino para montanhas de lixo que se acumulam no Parque Eduardo Gomes, em Canoas, moradores do bairro Fátima convivem há semanas com o mau cheiro e a infestação de insetos. O local é o maior ponto provisórios para depósito de entulhos gerados pela enchente, enquanto não há um destino final para os materiais.