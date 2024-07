A troca do piso da Rua dos Andradas, em execução no Centro Histórico de Porto Alegre, tem sido alvo de reclamações de comerciantes do entorno das obras e dos pedestres. O calçadão constituído por placas de granito está sendo trocado por lajes de concreto. Na quinta-feira (25), o colunista Fabrício Carpinejar abordou o tema em sua coluna.