Que obra monstruosa estão fazendo no Centro Histórico de Porto Alegre, mais precisamente na Rua dos Andradas. Trocar as pedras antigas de basalto por blocos de concreto não faz sentido. É uma chinelagem. É a total descaracterização de um ponto que é referência para os porto-alegrenses! Ouça o meu comentário sobre isso no vídeo acima.