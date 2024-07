Transporte público Notícia

Três linhas de ônibus voltam a operar em Porto Alegre na próxima segunda-feira

Usuários podem verificar a localização dos ônibus 705.2, 705.3 e C5-Circular no aplicativo do cartão TRI ou pelo WhatsApp do 156. Circulação estava interrompida em razão da enchente de maio

18/07/2024 - 13h11min