A empresa JET, do Cazaquistão, responsável pelas patinetes elétricas de cor azul em Porto Alegre, voltou a operar nesta semana com cem dos 650 equipamentos previstos para funcionarem na cidade. A retomada — após a enchente de maio — será gradual, e a previsão é de que todas as patinetes estejam disponíveis à população até setembro.