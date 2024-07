Consumidores de Porto Alegre que pesquisarem ainda encontram o botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos sem o preço novo autorizado pela Petrobras. Os valores praticados na manhã desta terça-feira (9) variam quase R$ 17, no preço do botijão com a telentrega inclusa. Zero Hora consultou quatro revendedores, nas quatro regiões de Porto Alegre (zonas Sul, Norte, Leste e região central).