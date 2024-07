Centro Histórico Notícia

Das cinco lojas que ainda restam fechadas no Mercado Público de Porto Alegre, quatro serão reabertas até o final do mês

Mesmo com o retorno, a Associação dos Permissionários estima queda de 30% no faturamento. A redução está relacionada com a situação da Estação Mercado da Trensurb, que segue fechada devido a enchente

22/07/2024 - 17h53min