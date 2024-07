Colisão de ônibus com poste fere motorista e causa falta de energia na Zona Sul

A colisão de um ônibus com um poste da rede de energia elétrica, ocorrida na noite desta quinta-feira (4), na zona sul de Porto Alegre, feriu o condutor do coletivo e ocasionou a interrupção do fornecimento de eletricidade para moradores do bairro Hípica. O fato foi registrado por volta das 20h30min, à altura do número 1.710 da Avenida Edgar Pires de Castro. Nas imediações do acidente, bombeiros atenderam chamado para combate a incêndio em prédio comercial. A relação entre os fatos é apurada.