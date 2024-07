Restaurante com temática alienígena e oferta de rodízio de xis e de hambúrgueres, o Marciano's se prepara para reabrir as portas onde já operou há três anos, na Avenida Padre Cacique, esquina com a Rua Otávio Dutra, no bairro Menino Deus. A novidade será a pista de boliche de 30 metros quadrados à disposição dos clientes e uma espaçonave no telhado. A inauguração está prevista para acontecer entre 20 e 25 de julho.